Выбор Черчесова: Роналду, Буффон, Месси

ФИФА подвела итоги голосования за лучшего игрока 2017 года. Этот приз завоевал нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду, который набрал 43,16 процента голосов.

В 2017 году Роналду стал чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов, обладателем Суперкубка УЕФА и Суперкубка Испании, а со сборной Португалии вышел в финальную стадию ЧМ-2018 и стал третьим на Кубке конфедераций-2017.

В опросе ФИФА главный тренер сборной России Станислав Черчесов на первое место он поставил Роналду, на второе - голкипера "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона, на третье - форварда "Барселоны" Лионеля Месси.