18:08 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Выбежавший на поле болельщик отправил мяч в ворота одновременно с любимой командой

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Игра чемпионата Гондураса между "Олимпией" и "Мотагвой" запомнилась неоднозначной концовкой. На 94-й минуте встречи нападающий "Олимпии" Рохер Рохас отправил мяч в ворота гостей, сделав счет 2:2, но параллельно с форвардом мяч в сетку также отправил выбежавший на поле болельщик хозяев.

Футболисты "Мотагвы" пытались объяснить главному арбитру встречи, что отвлеклись на выбежавшего фаната, в связи с чем и пропустили от Рохаса. Тем не менее, гол "Олимпии" был засчитан.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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