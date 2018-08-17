Вячеслав Колосков: "Введение FAN ID поможет навести порядок на стадионах Египта"

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков считает, что введение паспорта болельщика (FAN ID) является одной из эффективных мер обеспечения безопасности на стадионах. По его мнению, использование FAN ID в Египте можно только приветствовать.

– Это поможет навести порядок на стадионах, – цитирует РИА Новости Колоскова. – Паспорт болельщика и был придуман для обеспечения полной безопасности на стадионах и вокруг стадионов. Это одна из эффективных мер обеспечения безопасности. Это можно только приветствовать.

Найден способ дополнительного контроля за поведением болельщиков. В Катаре об этом говорили – что, возможно, российский опыт будет использован.