Вячеслав Колосков: "РФС предстоят новые вызовы в связи с политикой Чеферина"

Президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков уверен, что организации предстоят новые вызовы в связи с политикой, которую озвучил глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин. На выборах, которые прошли сегодня, словенец обошел своего единственного конкурента - президента Королевского футбольного союза Голландии Михаэла ван Прага (42 голоса против 13).

"Довольны - недовольны, время покажет, - приводит "Р-Спорт" слова Колоскова. - Но поскольку РФС заранее объявил, что будет поддерживать Чеферина, то, очевидно, они сделали выбор на условиях большинства. И это абсолютная победа - 42 голоса против 13, конечно, говорят об уровне преимущества победившего кандидата. Что касается взаимодействия, конечно, РФС предстоят новые вызовы в связи с новой политикой, о которой говорил кандидат в президенты, с теми изменениями, которые он предлагает сделать. Хорошо бы, чтобы РФС вписался в эти изменения, и новый президент оценил бы усилия России и российского футбола по развитию этого вида спорта в нашей стране".

Отвечая на вопрос, насколько позитивен выбор Чеферина для РФС, собеседник агентства добавил: "Не могу сказать, это все-таки надо Виталия Леонтьевича (Мутко. - Прим. "СЭ") спросить, он президент РФС. Но выступление Чеферина на меня произвело хорошее впечатление. Так что, полагаю, что все будет зависеть от взаимодействия - насколько оно будет эффективным и успешным. И тогда можно говорить о том, пойдет это на пользу российскому футболу или нет", - сказал Колосков.

Говоря о том, как повлияет избрание Чеферина на дела самой организации, Колосков отметил, что дела у УЕФА и так идут неплохо.

"У УЕФА и так дела неплохи с точки зрения организации, управления, транспарентности, особенно финансовых вопросов. Здесь УЕФА работает очень эффективно, с моей точки зрения. Но сегодня еще много раз повторил одно и то же новоизбранный президент, что для него главное повышать эффективность управления и транспарентность. Вот два тезиса, которые постоянно звучали. Так что будем смотреть", - резюмировал он.