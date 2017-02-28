Вячеслав Колосков: "Не исключено, что и Вальке скостят срок дисквалификации"

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) и бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков отметил, что Спортивный арбитражный суд (CAS) вполне может сократить срок отстранения бывшего генерального секретаря ФИФА Жерома Вальке. Сегодня Вальке подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение ФИФА об отстранении его от любой футбольной деятельности на 10 лет.

- Ситуация с Вальке мне знакома исключительно из прессы, но аналогия тут понятна: Платини подал (апелляцию на решение ФИФА) – ему сократили срок, не исключено, что и Вальке скостят срок дисквалификации, - цитирует "Р-Спорт" Колоскова. - Его дисквалифицировали так же, как в свое время Блаттера и Платини, а они подавали апелляции, одна из которых была удовлетворена. Думаю, что если есть основания, то и Вальке скостят этот срок. Больше тут нечего добавить.