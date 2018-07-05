Вячеслав Караваев: "Слуцкий сможет быть успешным в Голландии"

Защитник "Витесса", воспитанник ЦСКА Вячеслав Караваев считает, что место в составе команды при бывшем тренере армейцев Леониде Слуцком ему не гарантировано. Российский специалист приступит к работе с клубом из Арнема этим летом.

- Когда узнали, что Леонид Слуцкий возглавит команду, какие были мысли?

- Когда пошли первые слухи, стало интересно, - цитирует "Р-Спорт" Караваева. - Было приятно, что Леонид Викторович окажется в команде.

- Он советовался с вами перед подписанием контракта?

- Нет. Но мы поговорили с ним перед последней игрой чемпионата. Он, кстати, со всеми футболистами пообщался, поинтересовался, как дела, пожелал хорошего отпуска.

- Тяжело ли будет Слуцкому привыкнуть к атакующему голландскому футболу?

- В Англии, где он работал до этого, команды не сидят в обороне. Проблем у него не будет. Леонид Викторович хороший тактик, он сможет быть успешным в Голландии. Тем более здесь много молодежи, с которой Слуцкий умеет работать.

- Опишите Слуцкого как тренера тремя словами.

- Трех слов не хватит. Он очень сильный тренер, который знает свою команду и игроков. Может пошутить, создать атмосферу в коллективе. А как тренер он уже все доказал в ЦСКА, выиграв в России множество трофеев.