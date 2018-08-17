Вячеслав Караваев: "Если человек хочет прогрессировать, то может попробовать себя в Европе"

Защитник "Витесса" Вячеслав Караваев в эфире "России 24" признался, что мечтает играть в сборной России. По его словам, в Европе у молодежи есть шанс прогрессировать.

– Для прогресса лучше всего уехать в Европу. Потому что тут дают постоянно шанс молодежи. Хорошо, что у меня получилось уехать в Чехию, Голландию потом, – отметил Караваев. – Постепенно иду вперед, чему я рад. Это зависит от человека. Если он хочет прогрессировать, то можно попробовать себя в Европе. Тут большие шансы.

Конечно, хочется играть за сборную. Это мечта. Любому футболисту хочется играть за сборную. Все зависит от тренера, от того, как я буду играть, показывать себя.