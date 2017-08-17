Вячеслав Грозный возглавил "Иртыш"

Вячеслав Грозный стал главным тренером "Иртыша", информирует официальный сайт казахстанского клуба. О сроках контракта с 61-летним специалистом не сообщается.

Грозный, последним местом работы которого было тбилисское "Динамо", также входил в тренерский штаб "Спартака" и возглавлял "Терек", "Днепр" и "Тобол".

– "Иртыш" – серьезный проект с большими амбициями. Мы постараемся сделать так, чтобы болельщики получали удовольствие от посещения стадиона и хотели прийти на футбол еще – это очень важный аспект, – сказал Грозный. – Поэтому хочется, чтобы набранные очки и качество игры соответствовали этому. Безусловно, наша главная задача – попадание в еврокубки.

После 23 туров чемпионата Казахстана "Иртыш" набрал 35 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице.