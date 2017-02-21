Вячеслав Грозный: "Думал, что в "Динамо" у меня получится разорваться... не вышло"

Тренер Вячеслав Грозный рассказал, что причиной ухода из тбилисского "Динамо" стало слишком большое количество проблем, которые не удавалось решить. Бывший главный тренер "Терека" принял тбилисцев в октябре 2016 года, а оставил всего через три с половиной месяца работы, 13 февраля.

- Все интересующиеся знали, что в ближайшие три года мои мысли будут посвящены работе в Тбилиси, - цитирует "Спорт-Экспресс в Украине" Грозного. - Увы, жизненные обстоятельства иногда складываются таким образом, что возникают нюансы, которые никто кроме тебя не решит. Я полагал, что у меня получится разорваться, увы… Не вышло. На мне было замкнуто слишком много вопросов, работу над которыми было невозможно совмещать с активной деятельностью в серьезном клубе.

Господин Пипия искал все возможные варианты, чтобы продолжить наше сотрудничество, но, к сожалению, не все зависело от меня. Вот поэтому и пришлось оставить команду с такими большими традициями. К счастью, у нас сложились хорошие человеческие отношения, и он меня понял.

- Сколько времени вы отводите себе для решения этих вопросов?

- Хронологические рамки ставить довольно сложно. Эти проблемы носят комплексный характер. Хочу справиться с ними как можно быстрее. Для этого, собственно, пришлось прервать тренерскую карьеру. Именно прервать, так как заканчивать ее я не планирую.