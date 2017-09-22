Введение видеоповторов обойдется китайцам в 2 миллиона евро

Китайская футбольная ассоциация обратится в ФИФА за разрешением начать эксперимент с видеоарбитрами. Затраты на тесты, включая приобретение технологий, составят два миллиона евро.

Напомним, что видеоповторы уже применяются в соревнованиях ФИФА, а также разного рода турнирах в Австралии, Бельгии, Бразилии, Франции, Германии, Италии, Кореи, Голландии, Польши, Португалии и США. Подготовку к тестам начали КОНМЕБОЛ (Южноамериканская конфедерация футбола), Чехия, Катар, Саудовская Аравия и Турция. (Александр БОБРОВ)