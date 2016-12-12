Все обладатели "Золотого мяча": от Мэтьюза - до Месси

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал обладателем "Золотого мяча" по итогам 2016 года. 31-летний форвард в четвертый раз в карьере стал обладателем награды. В минувшем сезоне португалец выиграл вместе с мадридским "Реалом" Лигу чемпионов и Суперкубок Европы, а летом этого года стал чемпионом Европы со сборной Португалии.

Напомним, что с этого года приз лучшему игроку года вновь вручается France Football по итогам голосования журналистов, как было с момента его учреждения в 1956 году и до 2009 года. С 2010 по 2015 год обладателя награды журнал определял совместно с ФИФА.

Le vainqueur du Ballon d'Or France Football 2016 : CRISTIANO RONALDO #ballondor pic.twitter.com/IP5J2s7pqk – France Football (@francefootball) 12 December 2016

"СЭ" вспоминает всех обладателей "Золотого мяча" по версии журнала France Football.

Все обладатели "Золотого мяча"

1956 Стэнли Мэтьюз (Англия) нападающий Блэкпул 1957 Альфредо Ди Стефано (Испания) нападающий Реал 1958 Раймон Копа (Франция) нападающий Реал 1959 Альфредо Ди Стефано (Испания) нападающий Реал 1960 Луис Суарес (Испания) полузащитник Барселона 1961 Омар Сивори (Италия) нападающий Ювентус 1962 Йозеф Масопуст (Чехословакия) полузащитник Дукла 1963 Лев Яшин (СССР) вратарь Динамо М 1964 Денис Лоу (Шотландия) нападающий Манчестер Юнайтед 1965 Эйсебио (Португалия) нападающий Бенфика 1966 Бобби Чарльтон (Англия) полузащитник Манчестер Юнайтед 1967 Флориан Альберт (Венгрия) нападающий Ференцварош 1968 Джордж Бест (Северная Ирландия) полузащитник Манчестер Юнайтед 1969 Джанни Ривера (Италия) полузащитник Милан 1970 Герд Мюллер (ФРГ) нападающий Бавария 1971 Йохан Кройф (Голландия) нападающий Аякс 1972 Франц Беккенбауэр (ФРГ) защитник Бавария 1973 Йохан Кройф (Голландия) нападающий Аякс, Барселона 1974 Йохан Кройф (Голландия) нападающий Барселона 1975 Олег Блохин (СССР) нападающий Динамо К 1976 Франц Беккенбауэр (ФРГ) защитник Бавария 1977 Аллан Симонсен (Дания) нападающий Боруссия М 1978 Кевин Киган (Англия) нападающий Гамбург 1979 Кевин Киган (Англия) нападающий Гамбург 1980 Карл-Хайнц Румменигге (ФРГ) нападающий Бавария 1981 Карл-Хайнц Румменигге (ФРГ) нападающий Бавария 1982 Паоло Росси (Италия) нападающий Ювентус 1983 Мишель Платини (Франция) полузащитник Ювентус 1984 Мишель Платини (Франция) полузащитник Ювентус 1985 Мишель Платини (Франция) полузащитник Ювентус 1986 Игорь Беланов (СССР) нападающий Динамо К 1987 Руд Гуллит (Голландия) полузащитник ПСВ, Милан 1988 Марко ван Бастен (Голландия) нападающий Милан 1989 Марко ван Бастен (Голландия) нападающий Милан 1990 Лотар Маттеус (Германия) защитник Интер 1991 Жан-Пьер Папен (Франция) нападающий Марсель 1992 Марко ван Бастен (Голландия) нападающий Милан 1993 Роберто Баджо (Италия) нападающий Ювентус 1994 Христо Стоичков (Болгария) нападающий Барселона 1995 Джордж Веа (Либерия) полузащитник ПСЖ, Милан 1996 Маттиас Заммер (Германия) защитник Боруссия Д 1997 Роналдо (Бразилия) нападающий Барселона, Интер 1998 Зинедин Зидан (Франция) полузащитник Ювентус 1999 Ривалдо (Бразилия) полузащитник Барселона 2000 Луиш Фигу (Португалия) полузащитник Барселона, Реал 2001 Майкл Оуэн (Англия) нападающий Ливерпуль 2002 Роналдо (Бразилия) нападающий Интер, Реал 2003 Павел Недвед (Чехия) полузащитник Ювентус 2004 Андрей Шевченко (Украина) нападающий Милан 2005 Роналдинью (Бразилия) полузащитник Барселона 2006 Фабио Каннаваро (Италия) защитник Ювентус, Реал 2007 Кака (Бразилия) полузащитник Милан 2008 Криштиану Роналду (Португалия) полузащитник Манчестер Юнайтед 2009 Лионель Месси (Аргентина) нападающий Барселона

С 2010 по 2015 год награда вручалась совместно с ФИФА.