Все обладатели "Золотого мяча": от Мэтьюза - до Месси

Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал обладателем "Золотого мяча" по итогам 2016 года. 31-летний форвард в четвертый раз в карьере стал обладателем награды. В минувшем сезоне португалец выиграл вместе с мадридским "Реалом" Лигу чемпионов и Суперкубок Европы, а летом этого года стал чемпионом Европы со сборной Португалии.
Напомним, что с этого года приз лучшему игроку года вновь вручается France Football по итогам голосования журналистов, как было с момента его учреждения в 1956 году и до 2009 года. С 2010 по 2015 год обладателя награды журнал определял совместно с ФИФА.
Le vainqueur du Ballon d'Or France Football 2016 : CRISTIANO RONALDO #ballondor pic.twitter.com/IP5J2s7pqk– France Football (@francefootball) 12 December 2016
"СЭ" вспоминает всех обладателей "Золотого мяча" по версии журнала France Football.
Все обладатели "Золотого мяча"
|
1956
|
Стэнли Мэтьюз (Англия)
|
нападающий
|
Блэкпул
|
1957
|
Альфредо Ди Стефано (Испания)
|
нападающий
|
Реал
|
1958
|
Раймон Копа (Франция)
|
нападающий
|
Реал
|
1959
|
Альфредо Ди Стефано (Испания)
|
нападающий
|
Реал
|
1960
|
Луис Суарес (Испания)
|
полузащитник
|
Барселона
|
1961
|
Омар Сивори (Италия)
|
нападающий
|
Ювентус
|
1962
|
Йозеф Масопуст (Чехословакия)
|
полузащитник
|
Дукла
|
1963
|
Лев Яшин (СССР)
|
вратарь
|
Динамо М
|
1964
|
Денис Лоу (Шотландия)
|
нападающий
|
Манчестер Юнайтед
|
1965
|
Эйсебио (Португалия)
|
нападающий
|
Бенфика
|
1966
|
Бобби Чарльтон (Англия)
|
полузащитник
|
Манчестер Юнайтед
|
1967
|
Флориан Альберт (Венгрия)
|
нападающий
|
Ференцварош
|
1968
|
Джордж Бест (Северная Ирландия)
|
полузащитник
|
Манчестер Юнайтед
|
1969
|
Джанни Ривера (Италия)
|
полузащитник
|
Милан
|
1970
|
Герд Мюллер (ФРГ)
|
нападающий
|
Бавария
|
1971
|
Йохан Кройф (Голландия)
|
нападающий
|
Аякс
|
1972
|
Франц Беккенбауэр (ФРГ)
|
защитник
|
Бавария
|
1973
|
Йохан Кройф (Голландия)
|
нападающий
|
Аякс, Барселона
|
1974
|
Йохан Кройф (Голландия)
|
нападающий
|
Барселона
|
1975
|
Олег Блохин (СССР)
|
нападающий
|
Динамо К
|
1976
|
Франц Беккенбауэр (ФРГ)
|
защитник
|
Бавария
|
1977
|
Аллан Симонсен (Дания)
|
нападающий
|
Боруссия М
|
1978
|
Кевин Киган (Англия)
|
нападающий
|
Гамбург
|
1979
|
Кевин Киган (Англия)
|
нападающий
|
Гамбург
|
1980
|
Карл-Хайнц Румменигге (ФРГ)
|
нападающий
|
Бавария
|
1981
|
Карл-Хайнц Румменигге (ФРГ)
|
нападающий
|
Бавария
|
1982
|
Паоло Росси (Италия)
|
нападающий
|
Ювентус
|
1983
|
Мишель Платини (Франция)
|
полузащитник
|
Ювентус
|
1984
|
Мишель Платини (Франция)
|
полузащитник
|
Ювентус
|
1985
|
Мишель Платини (Франция)
|
полузащитник
|
Ювентус
|
1986
|
Игорь Беланов (СССР)
|
нападающий
|
Динамо К
|
1987
|
Руд Гуллит (Голландия)
|
полузащитник
|
ПСВ, Милан
|
1988
|
Марко ван Бастен (Голландия)
|
нападающий
|
Милан
|
1989
|
Марко ван Бастен (Голландия)
|
нападающий
|
Милан
|
1990
|
Лотар Маттеус (Германия)
|
защитник
|
Интер
|
1991
|
Жан-Пьер Папен (Франция)
|
нападающий
|
Марсель
|
1992
|
Марко ван Бастен (Голландия)
|
нападающий
|
Милан
|
1993
|
Роберто Баджо (Италия)
|
нападающий
|
Ювентус
|
1994
|
Христо Стоичков (Болгария)
|
нападающий
|
Барселона
|
1995
|
Джордж Веа (Либерия)
|
полузащитник
|
ПСЖ, Милан
|
1996
|
Маттиас Заммер (Германия)
|
защитник
|
Боруссия Д
|
1997
|
Роналдо (Бразилия)
|
нападающий
|
Барселона, Интер
|
1998
|
Зинедин Зидан (Франция)
|
полузащитник
|
Ювентус
|
1999
|
Ривалдо (Бразилия)
|
полузащитник
|
Барселона
|
2000
|
Луиш Фигу (Португалия)
|
полузащитник
|
Барселона, Реал
|
2001
|
Майкл Оуэн (Англия)
|
нападающий
|
Ливерпуль
|
2002
|
Роналдо (Бразилия)
|
нападающий
|
Интер, Реал
|
2003
|
Павел Недвед (Чехия)
|
полузащитник
|
Ювентус
|
2004
|
Андрей Шевченко (Украина)
|
нападающий
|
Милан
|
2005
|
Роналдинью (Бразилия)
|
полузащитник
|
Барселона
|
2006
|
Фабио Каннаваро (Италия)
|
защитник
|
Ювентус, Реал
|
2007
|
Кака (Бразилия)
|
полузащитник
|
Милан
|
2008
|
Криштиану Роналду (Португалия)
|
полузащитник
|
Манчестер Юнайтед
|
2009
|
Лионель Месси (Аргентина)
|
нападающий
|
Барселона
С 2010 по 2015 год награда вручалась совместно с ФИФА.
|
2010
|
Лионель Месси (Аргентина)
|
нападающий
|
Барселона
|
2011
|
Лионель Месси (Аргентина)
|
нападающий
|
Барселона
|
2012
|
Лионель Месси (Аргентина)
|
нападающий
|
Барселона
|
2013
|
Криштиану Роналду (Португалия)
|
нападающий
|
Реал
|
2014
|
Криштиану Роналду (Португалия)
|
нападающий
|
Реал
|
2015
|
Лионель Месси (Аргентина)
|
нападающий
|
Барселона
баламошка
А Луис Суарес из Барсы уже получал ЗМ в 1960 году, оказывается. Неплохо сохранился кусака!
23:43 12 декабря