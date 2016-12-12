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Все обладатели "Золотого мяча": от Мэтьюза - до Месси

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ стал обладателем "Золотого мяча". Фото AFP
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ стал обладателем "Золотого мяча". Фото AFP
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Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал обладателем "Золотого мяча" по итогам 2016 года. 31-летний форвард в четвертый раз в карьере стал обладателем награды. В минувшем сезоне португалец выиграл вместе с мадридским "Реалом" Лигу чемпионов и Суперкубок Европы, а летом этого года стал чемпионом Европы со сборной Португалии.

Напомним, что с этого года приз лучшему игроку года вновь вручается France Football по итогам голосования журналистов, как было с момента его учреждения в 1956 году и до 2009 года. С 2010 по 2015 год обладателя награды журнал определял совместно с ФИФА.

"СЭ" вспоминает всех обладателей "Золотого мяча" по версии журнала France Football.

Все обладатели "Золотого мяча"

1956

Стэнли Мэтьюз (Англия)

нападающий

Блэкпул

1957

Альфредо Ди Стефано (Испания)

нападающий

Реал

1958

Раймон Копа (Франция)

нападающий

Реал

1959

Альфредо Ди Стефано (Испания)

нападающий

Реал

1960

Луис Суарес (Испания)

полузащитник

Барселона

1961

Омар Сивори (Италия)

нападающий

Ювентус

1962

Йозеф Масопуст (Чехословакия)

полузащитник

Дукла

1963

Лев Яшин (СССР)

вратарь

Динамо М

1964

Денис Лоу (Шотландия)

нападающий

Манчестер Юнайтед

1965

Эйсебио (Португалия)

нападающий

Бенфика

1966

Бобби Чарльтон (Англия)

полузащитник

Манчестер Юнайтед

1967

Флориан Альберт (Венгрия)

нападающий

Ференцварош

1968

Джордж Бест (Северная Ирландия)

полузащитник

Манчестер Юнайтед

1969

Джанни Ривера (Италия)

полузащитник

Милан

1970

Герд Мюллер (ФРГ)

нападающий

Бавария

1971

Йохан Кройф (Голландия)

нападающий

Аякс

1972

Франц Беккенбауэр (ФРГ)

защитник

Бавария

1973

Йохан Кройф (Голландия)

нападающий

Аякс, Барселона

1974

Йохан Кройф (Голландия)

нападающий

Барселона

1975

Олег Блохин (СССР)

нападающий

Динамо К

1976

Франц Беккенбауэр (ФРГ)

защитник

Бавария

1977

Аллан Симонсен (Дания)

нападающий

Боруссия М

1978

Кевин Киган (Англия)

нападающий

Гамбург

1979

Кевин Киган (Англия)

нападающий

Гамбург

1980

Карл-Хайнц Румменигге (ФРГ)

нападающий

Бавария

1981

Карл-Хайнц Румменигге (ФРГ)

нападающий

Бавария

1982

Паоло Росси (Италия)

нападающий

Ювентус

1983

Мишель Платини (Франция)

полузащитник

Ювентус

1984

Мишель Платини (Франция)

полузащитник

Ювентус

1985

Мишель Платини (Франция)

полузащитник

Ювентус

1986

Игорь Беланов (СССР)

нападающий

Динамо К

1987

Руд Гуллит (Голландия)

полузащитник

ПСВ, Милан

1988

Марко ван Бастен (Голландия)

нападающий

Милан

1989

Марко ван Бастен (Голландия)

нападающий

Милан

1990

Лотар Маттеус (Германия)

защитник

Интер

1991

Жан-Пьер Папен (Франция)

нападающий

Марсель

1992

Марко ван Бастен (Голландия)

нападающий

Милан

1993

Роберто Баджо (Италия)

нападающий

Ювентус

1994

Христо Стоичков (Болгария)

нападающий

Барселона

1995

Джордж Веа (Либерия)

полузащитник

ПСЖ, Милан

1996

Маттиас Заммер (Германия)

защитник

Боруссия Д

1997

Роналдо (Бразилия)

нападающий

Барселона, Интер

1998

Зинедин Зидан (Франция)

полузащитник

Ювентус

1999

Ривалдо (Бразилия)

полузащитник

Барселона

2000

Луиш Фигу (Португалия)

полузащитник

Барселона, Реал

2001

Майкл Оуэн (Англия)

нападающий

Ливерпуль

2002

Роналдо (Бразилия)

нападающий

Интер, Реал

2003

Павел Недвед (Чехия)

полузащитник

Ювентус

2004

Андрей Шевченко (Украина)

нападающий

Милан

2005

Роналдинью (Бразилия)

полузащитник

Барселона

2006

Фабио Каннаваро (Италия)

защитник

Ювентус, Реал

2007

Кака (Бразилия)

полузащитник

Милан

2008

Криштиану Роналду (Португалия)

полузащитник

Манчестер Юнайтед

2009

Лионель Месси (Аргентина)

нападающий

Барселона

С 2010 по 2015 год награда вручалась совместно с ФИФА.

2010

Лионель Месси (Аргентина)

нападающий

Барселона

2011

Лионель Месси (Аргентина)

нападающий

Барселона

2012

Лионель Месси (Аргентина)

нападающий

Барселона

2013

Криштиану Роналду (Португалия)

нападающий

Реал

2014

Криштиану Роналду (Португалия)

нападающий

Реал

2015

Лионель Месси (Аргентина)

нападающий

Барселона
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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

А Луис Суарес из Барсы уже получал ЗМ в 1960 году, оказывается. Неплохо сохранился кусака!

23:43 12 декабря

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