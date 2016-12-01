Все матчи в выходные начнутся с минуты молчания в память о "Шапекоэнсе"

Все футбольные матчи на выходных начнутся с минуты молчания в память о погибших игроках "Шапекоэнсе", сообщает официальный твиттер ФИФА. Данное предложение одобрил совет ФИФА, рекомендовавший также футболистам надеть черные повязки. Ранее стало известно, что память игроков почтят во всех играх немецкой бундеслиги и чемпионата России.

29 ноября самолет с игроками "Шапекоэнсе" потерпел крушение на территории Колумбии. Погибли почти все футболисты и сотрудники клуба, за исключением защитников Алана Рушела и Элиу Нету, а также голкипера Жаксона. Еще один вратарь Данилу выжил в катастрофе, но скончался в больнице от полученных ран.

Клубы чемпионатов Бразилии и Аргентины уже выразили готовность помочь "Шапекоэнсе" и предоставить футболистов. Власти Бразилии также предложили гарантировать клубу место в серии A на ближайшие три сезона.