Вратарь женской сборной США обвинила Блаттера в домогательствах

Вратарь женской сборной США Хоуп Соло обвинила в домогательствах бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера. Как утверждает футболистка в интервью португальскому изданию Expresso, инцидент произошел в 2013 году. По словам Соло, Блаттер во время церемонии вручения ежегодной награды "Золотой мяч" схватил ее за ягодицы. 81-летний экс-чиновник отвергает все обвинения, называя их нелепыми.
Напомним, Блаттер был отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, на 6 лет за незаконную передачу экс-главе УЕФА Мишелю Платини двух миллионов швейцарских франков. Международной федерацией он руководил с 1998 по 2015 год.
36-летняя Соло является двукратной олимпийской чемпионкой и победительницей чемпионата мира-2015. Также в ее активе серебряная медаль ЧМ-2011. Кроме того, она дважды получала награду лучшему вратарю чемпионатов мира и один раз признавалась футболисткой года в США.
Haiaxi
Она себе льстит
01:01
Пиитерец
Срочно отпечатки с ягодиц зафиксировать. А старику Блаттеру настаивать на проведении следственного эксперимента.
00:58
KuziakaPm
Да мы все благодаря этим домогательствам родились.
00:55
Нефилим
Эта та, у которой голые фотки в сеть слили? На такое зрелище и Блаттер бы не покусился...
00:53