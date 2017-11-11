00:26 | Футбол — "Пас из-за границы"

Вратарь женской сборной США обвинила Блаттера в домогательствах

7 января 2013 года. Цюрих. Хоуп СОЛО (в центре) с Йозефом БЛАТТЕРОМ на гала-вечере ФИФА награждает лучшего игрока в женском футболе в 2012 году - еще одну представительницу сборной США Эбби ВАМБАХ. Фото REUTERS
7 января 2013 года. Цюрих. Хоуп СОЛО (в центре) с Йозефом БЛАТТЕРОМ на гала-вечере ФИФА награждает лучшего игрока в женском футболе в 2012 году - еще одну представительницу сборной США Эбби ВАМБАХ. Фото REUTERS
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Вратарь женской сборной США Хоуп Соло обвинила в домогательствах бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера. Как утверждает футболистка в интервью португальскому изданию Expresso, инцидент произошел в 2013 году. По словам Соло, Блаттер во время церемонии вручения ежегодной награды "Золотой мяч" схватил ее за ягодицы. 81-летний экс-чиновник отвергает все обвинения, называя их нелепыми.

Напомним, Блаттер был отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, на 6 лет за незаконную передачу экс-главе УЕФА Мишелю Платини двух миллионов швейцарских франков. Международной федерацией он руководил с 1998 по 2015 год.

36-летняя Соло является двукратной олимпийской чемпионкой и победительницей чемпионата мира-2015. Также в ее активе серебряная медаль  ЧМ-2011. Кроме того, она дважды получала награду лучшему вратарю чемпионатов мира и один раз признавалась футболисткой года в США.

 
 
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Haiaxi

Она себе льстит

01:01

Пиитерец

Срочно отпечатки с ягодиц зафиксировать. А старику Блаттеру настаивать на проведении следственного эксперимента.

00:58

KuziakaPm

Да мы все благодаря этим домогательствам родились.

00:55

Нефилим

Эта та, у которой голые фотки в сеть слили? На такое зрелище и Блаттер бы не покусился...

00:53