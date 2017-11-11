Вратарь женской сборной США обвинила Блаттера в домогательствах

Вратарь женской сборной США Хоуп Соло обвинила в домогательствах бывшего президента ФИФА Йозефа Блаттера. Как утверждает футболистка в интервью португальскому изданию Expresso, инцидент произошел в 2013 году. По словам Соло, Блаттер во время церемонии вручения ежегодной награды "Золотой мяч" схватил ее за ягодицы. 81-летний экс-чиновник отвергает все обвинения, называя их нелепыми.

Напомним, Блаттер был отстранен от любой деятельности, связанной с футболом, на 6 лет за незаконную передачу экс-главе УЕФА Мишелю Платини двух миллионов швейцарских франков. Международной федерацией он руководил с 1998 по 2015 год.

36-летняя Соло является двукратной олимпийской чемпионкой и победительницей чемпионата мира-2015. Также в ее активе серебряная медаль ЧМ-2011. Кроме того, она дважды получала награду лучшему вратарю чемпионатов мира и один раз признавалась футболисткой года в США.