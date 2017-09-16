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00:16 | Футбол — "Пас из-за границы"

Вратарь "Спарты" отбил два пенальти за две минуты. Видео


Голкипер роттердамской "Спарты" Рой Кортсмит совершил маленький вратарский подвиг в матче 5-го тура чемпионата Голландии против "АЗ" (0:2). Главный арбитр встречи на 21-й минуте назначил пенальти в ворота хозяев. К 11-метровой отметке подошел Ваут Вергхорст, но ему не удалось переиграть вратаря. Однако судья постановил, что удар должен быть повторен, так как Кортсмит покинул линию ворот. Тем не менее, Вергхорст и со второй попытки не смог забить.

К сожалению для вратаря "Спарты", затем по ходу встречи Вергхорст дважды поразил его ворота с игры.

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