Вратарь "Шапекоэнсе" провел первую тренировку с мячом после ампутации ноги

Вратарь "Шапекоэнсе" Жаксон Фолман провел первую тренировку с мячом после авиакатастрофы. 28 ноября 2016 года самолет с игроками клуба, летевший на финальный матч Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ" разбился на территории Колумбии. В катастрофе выжили три футболиста - защитники Рушел и Нету, а также Фолман. Голкиперу пришлось ампутирвать ногу, однако он решил возобновить карьеру и принять участие в Паралимпиаде. Летом он уже совершал пробежки с протезом.

Рушел возобновил карьеру и уже выходит на поле в играх чемпионата Бразилии. Нету пока что не принимал участия в матчах.