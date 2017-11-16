Вратарь "Шапекоэнсе" провел первую тренировку с мячом после ампутации ноги

Вратарь "Шапекоэнсе" Жаксон Фолман провел первую тренировку с мячом после авиакатастрофы. 28 ноября 2016 года самолет с игроками клуба, летевший на финальный матч Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ" разбился на территории Колумбии. В катастрофе выжили три футболиста - защитники Рушел и Нету, а также Фолман. Голкиперу пришлось ампутирвать ногу, однако он решил возобновить карьеру и принять участие в Паралимпиаде. Летом он уже совершал пробежки с протезом.
Рушел возобновил карьеру и уже выходит на поле в играх чемпионата Бразилии. Нету пока что не принимал участия в матчах.
O Follmann fez hoje o seu primeiro treino com bola! 🏹⚽💚– Chapecoense (@ChapecoenseReal) 16 ноября 2017 г.
Que momento! #VamosChape pic.twitter.com/qJlsrPB6PD