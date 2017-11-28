Вратарь "Шапекоэнсе": "После ампутации ноги веду нормальную жизнь, но летать мне все еще страшно"

Вратарь "Шапекоэнсе"​ Жаксон Фолман признался, что все еще боится летать на самолете. 28 ноября 2016 года самолет с игроками клуба, летевший на финальный матч Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ" разбился на территории Колумбии. В катастрофе выжили три футболиста - защитники Рушел и Нету, а также Фолман. Голкиперу пришлось ампутирвать ногу, однако он решил возобновить карьеру и принять участие в Паралимпиаде.

- Физически я в порядке, но очевидно, что мне очень тяжело морально, - цитирует Le Parisien Фолмана. - У меня много ностальгии по былым временам. В этом году все идет очень быстро, это очень сложно. Недостаток - это вечная вещь. Было много эмоций, особенно когда мне наложили протез. Был также день, когда нам вручили Южноамериканский кубок, это было волшебный, уникальный момент. Также я вновь опять надел перчатки, почувствовал поле. Я все еще работаю в "Шапекоэнсе" и продолжаю заниматься спортом, чтобы вести нормальную жизнь. Однако самое сложное - снова летать на самолете. Я боюсь, но думаю, что это нормально.