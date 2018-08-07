Вратарь-рекордсмен Эссам Эль-Хадари завершил карьеру в сборной Египта

Голкипер Эссам Эль-Хадари объявил о завершении международной карьеры в 45 лет. Он с 1996 года выступал за сборную Египта. На его счету 119 матчей в футболке египетской команды. На чемпионате мира-2018​ Эль-Хадари установил рекорд, став самым возрастным голкипером в истории мировых первенств.

"После долгого размышления, я решил завершить международную карьеру. После 22 лет, 4 месяцев и 12 дней после моей первой игры в сборной Египта, я понял, что сейчас самый лучший момент, чтобы убрать мои перчатки подальше. Я достиг всего, о чем только мог мечтать", - написал Эль-Хадари в Фэйсбуке.

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