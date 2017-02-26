20:25 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Вратарь ПСВ руками занес мяч в свои ворота, пытаясь подняться на ноги

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Курьезный автогол случился в матче 24-го тура чемпионата Голландии между "Фейеноордом" и ПСВ. Голкипер эйндховенской команды Йерун Зут на 82-й минуте занес мяч за линию своих ворот, вставая на ноги. Таким образом, ротердамцы выиграли 2:1 и продлили победную серию до 10 встреч.

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