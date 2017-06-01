Вратарь пропустил курьезный гол и в перерыве уехал на такси со стадиона

Голкипер "Фигейренсе" Фабиу в матче 4-го тура второго дивизиона Бразилии против "Боа" (0:2) пропустил курьезный гол с центра поля, а в перерыве встречи уехал со стадиона на такси, сообщает Globo Esporte. Впоследствии 38-летний бразилец извинился за свой поступок.

- Это связано с определенными проблемами здоровья моей матери, - отметил Фабиу. - Она плохо себя чувствовала в день игры, конечно, мне бы следовало попросить тренера не выпускать меня на поле, но я хотел сыграть. Однако я так и не смог сосредоточиться на игре, моя голова не была свежей. Тренеры ничего не знали о моей ситуации. Прошу прощения у игроков, тренерского штаба и фанатов.