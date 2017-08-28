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09:04 | Футбол — "Пас из-за границы"

Вратарь "Крус Асуль" отразил четыре удара за 10 секунд


Вратарь "Крус Асуль" Хосе Корона на 66-й минуте матча чемпионата Мексики против "Монтеррея" спас свою команду от пропущенного гола. По воротам команды было нанесено пять ударов в течение 10 секунд, четыре из них отразил голкипер, а один – принял на себя защитник.

Такая игра Короны не спасла "Крус Асуль" от потери очков. Матч завершился вничью – 1:1.

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