13:42 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Вратарь "Карабаха" стал участником ДТП, в результате которого погиб шестимесячный ребенок

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Вратарь "Карабаха" Эмиль Балаев стал участником ДТП, сообщает qafqazinfo.az. Автомобиль Балаева врезался в другую машину, в котором ехала семья. В результате аварии погиб шестимесячный ребенок, а его родители были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Балаев был задержан, против него возбуждено угловное дело. Голкиперу грозит тюремный срок от двух до шести лет. В четверг "Карабаху" предстоит матч 6-го тура группового турнира Лиги Европы против "Фиорентины".

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Angeldust

От 2 до 4 за одну украденную и 2 покалеченных жизни. А экс чинунша из Никарагу за взятку в 150 000 баксов при ФИФА может 20 получить.

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