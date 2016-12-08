Вратарь "Карабаха" стал участником ДТП, в результате которого погиб шестимесячный ребенок

Вратарь "Карабаха" Эмиль Балаев стал участником ДТП, сообщает qafqazinfo.az. Автомобиль Балаева врезался в другую машину, в котором ехала семья. В результате аварии погиб шестимесячный ребенок, а его родители были доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Балаев был задержан, против него возбуждено угловное дело. Голкиперу грозит тюремный срок от двух до шести лет. В четверг "Карабаху" предстоит матч 6-го тура группового турнира Лиги Европы против "Фиорентины".