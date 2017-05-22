Впечатляющий гол дос Сантоса помог "Гэлакси" победить "Миннесоту". ФУТБОЛ - "Пас из-за границы". СПОРТ-ЭКСПРЕСС
03:40 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Впечатляющий гол дос Сантоса помог "Гэлакси" победить "Миннесоту"

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"Лос-Анджелес Гэлакси" переиграл в выездном матче регулярного чемпионата МЛС "Миннесоту" со счетом 2:1. В составе гостей эффектным голом отметился знаменитый нападающий Джованни дос Сантос. Его партнер по команде Эшли Коул провел на поле все 90 минут.

МЛС

Регулярный чемпионат

"Миннесота" – "Лос-Анджелес Гэлакси" – 1:2 (0:1)

Голы: дос Сантос, 38 (0:1). Рамирес, 66 (1:1). Рамирес, 84 – в свои ворота (1:2).

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