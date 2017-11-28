Воспоминание дня. Год без "Шапекоэнсе"

Известный художник Омар Момани в своем Инстаграме опубликовал рисунок, посвященный гибели игроков "Шапекоэнсе". Ровнно год назад, 28 ноября 2016 года, самолет с игроками бразильского клуба на борту, летевший на финальный матч Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ" разбился на территории Колумбии.

"В этот день год назад 71 человек трагически погиб в авиакатастрофе "Шапекоэнсе". Покойтесь с миром", - говорится в подписи к рисунку.

Напомним, в катастрофе выжили три футболиста бразильской команды - защитники Рушел и Нету, а также вратарь Жаксон Фолман.