Воспитанник "Бенфики" назвал Акинфеева своим любимым российским игроком

Воспитанник академии "Бенфики" Гильерме Монтойя заявил, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев​ является его любимым российским игроком. Сегодня команда академии "Бенфики" проиграла воспитанникам "Локомотива" в рамках международного детского турнира.

- Я ни с кем из русских не общался, но хотел бы, - цитирует RT Монтойю. - Иногда смотрю матчи российской лиги. Какой российский спортсмен нравится больше всего? Думаю, это вратарь сборной России Игорь Акинфеев.