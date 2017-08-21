01:44 | Футбол — "Пас из-за границы"

Воспитанник "Бенфики" назвал Акинфеева своим любимым российским игроком

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Воспитанник академии "Бенфики" Гильерме Монтойя заявил, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев​ является его любимым российским игроком. Сегодня команда академии "Бенфики" проиграла воспитанникам "Локомотива" в рамках международного детского турнира.

- Я ни с кем из русских не общался, но хотел бы, - цитирует RT Монтойю. - Иногда смотрю матчи российской лиги. Какой российский спортсмен нравится больше всего? Думаю, это вратарь сборной России Игорь Акинфеев.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/news/421319-futbolist-benfika-akinfeev

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

" Я ни с кем из русских не общался, но хотел бы, - цитирует RT Монтойю. - Иногда смотрю матчи российской лиги".///////////////Бедный парень, совсем у него вкуса нет)

02:07