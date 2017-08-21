Воспитанник "Бенфики" назвал Акинфеева своим любимым российским игроком

Воспитанник академии "Бенфики" Гильерме Монтойя заявил, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев является его любимым российским игроком. Сегодня команда академии "Бенфики" проиграла воспитанникам "Локомотива" в рамках международного детского турнира.
- Я ни с кем из русских не общался, но хотел бы, - цитирует RT Монтойю. - Иногда смотрю матчи российской лиги. Какой российский спортсмен нравится больше всего? Думаю, это вратарь сборной России Игорь Акинфеев.
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https://russian.rt.com/sport/news/421319-futbolist-benfika-akinfeev
баламошка
" Я ни с кем из русских не общался, но хотел бы, - цитирует RT Монтойю. - Иногда смотрю матчи российской лиги".///////////////Бедный парень, совсем у него вкуса нет)
02:07