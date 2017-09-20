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23:10 | Футбол — "Пас из-за границы"

Восьмилетний игрок "Америки" погиб в землетрясении


Восьмилетний футболист мексиканской "Америки" Рауль Алексис Варгас Масиас погиб в результате сильного землетрясения. Он был в числе 22 детей, погибших в школе Энрике Ребсамен.

Ранее стало известно, что футболисты "Америки" начали сбор продуктов и вещей первой необходимости пострадавшим от трагедии. Другие клубы также не остались в стороне от бедствия. Средства пожертвовал также пилот "Формулы-1" Серхио Перес. 

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