Восьмилетний игрок "Америки" погиб в землетрясении

Восьмилетний футболист мексиканской "Америки" Рауль Алексис Варгас Масиас погиб в результате сильного землетрясения. Он был в числе 22 детей, погибших в школе Энрике Ребсамен.
Ранее стало известно, что футболисты "Америки" начали сбор продуктов и вещей первой необходимости пострадавшим от трагедии. Другие клубы также не остались в стороне от бедствия. Средства пожертвовал также пилот "Формулы-1" Серхио Перес.
La institución lamenta el sensible fallecimiento de Raúl, aguilita del Nido Coapa Categoría 2009– Club América (@ClubAmerica) 20 сентября 2017 г.
Descanse en paz. pic.twitter.com/bbV7sZZAPQ