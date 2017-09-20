Восьмилетний игрок "Америки" погиб в землетрясении

Восьмилетний футболист мексиканской "Америки" Рауль Алексис Варгас Масиас погиб в результате сильного землетрясения. Он был в числе 22 детей, погибших в школе Энрике Ребсамен.

Ранее стало известно, что футболисты "Америки" начали сбор продуктов и вещей первой необходимости пострадавшим от трагедии. Другие клубы также не остались в стороне от бедствия. Средства пожертвовал также пилот "Формулы-1" Серхио Перес.