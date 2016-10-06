Во Франции оценили парикмахерские таланты Аршавина

Известное французское издание L'Equipe оценило поступок российского полузащитника "Кайрата" Андрея Аршавина, обрившего журналиста Петра Воликова. На сайте издания была опубликована заметка по поводу мероприятия, которое сегодня прошло в одном из торговых центров Алма-Аты. 35-летний россиянин продемонстрировал свои парикмахерские таланты, поскольку Воликов в начале сезона заключил пари: если экс-капитан сборной России забьет в чемпионате Казахстана больше 7 голов, то он сменит прическу. В недавней встрече с "Актобе" (1:0) Аршавин забил свой 8-й мяч в сезоне.

Аршавин подарил блогера #кайрат #аршавин #футбол #Алматы Фото опубликовано Юлия Абрамова (@editor_yuliya) Окт 6 2016 в 2:16 PDT