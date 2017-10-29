Власти Саудовской Аравии разрешили женщинам посещать футбол

Власти Саудовской Аравии приняли решение разрешить женщинам посещение стадионов и просмотр футбольных матчей, сообщает Squawka News‏. Снятие запрета вступит в силу с января 2018 года.

Отметим, что впервые в этой стране женщинам было позволено посетить футбольных арен осенью этого года. Тогда им было разрешено посетить международный стадион имени Короля Фахда в Эр-Рияде в рамках мероприятий, которые были приурочены к 87-му Национальному дню, отмечавшемуся в стране 23 сентября.

Напомним, в Саудовской Аравии действуют нормы шариата, по которым запрещено совместное посещение мужчинами и женщинами общественных мест, таких как кинотеатры и стадионы. Также им не разрешается водить автомобили, учиться, путешествовать, а также посещать врачей без сопровождения мужчины.