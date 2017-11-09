Владимир Вайсс: "Я останусь в сборной Грузии на ближайшие два года"

Главный тренер сборной Грузии Владимир Вайсс отметил важность товарищеских матчей с Кипром (10 ноября) и Белоруссией (13 ноября). Кроме того, специалист сообщил о продлении контракта с национальной командой.

– Что касается моего будущего – уже принято решение, что я останусь в грузинской сборной на следующие два года, – приводит worldsport.ge слова Вайсса. – Кипр и Белоруссия – это команды, с которыми мы еще встретимся в Лиге Наций. Поэтому, очевидно, эти игры будут очень полезны для нас.

Нам важен результат этих матчей, потому что от того, как мы сыграем с сентября, октябре и ноябре будет зависеть наше нахождение на чемпионате Европы. Мы выбрали Гори и Кутаиси, чтобы сборная Грузии увидила другие города, а также чтобы дать болельщикам возможность посмотреть на команду.

Напомним, что 53-летний специалист возглавил сборную Грузии в январе 2016 года. Подробности нового соглашения озвучены не были.