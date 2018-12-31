Владимир Газзаев возглавит "Тобол"

Владимир Газзаев станет новым главным тренером "Тобола", сообщает официальный сайт клуба. Контракт он подпишет на первых сборах костанайцев в Турции.

Владимир Газзаев начал тренерскую карьеру в "Алании", которую возглавлял с 2011 по 2014 год (с перерывом). С лета 2014 по лето 2015 года он уже работал в Казахстане - в "Актобе". В сезоне-2014 команда завоевала серебро чемпионата Казахстана и дошла до финала Кубка страны. Первую половину 2018 года Газзаев возглавлял грузинский "Рустави". Летом он принял новый клуб Краснодара "Урожай", но покинул команду уже через три недели.

"Тобол" в сезоне-2018 занял третье место в чемпионате Казахстана и пробился в Лигу Европы.