Владимир Габулов: "Переход в "Брюгге" - возможность реализовать мечту"

Вратарь сборной России Владимир Габулов, 2 января перешедший из тульского "Арсенала" в "Брюгге", признался, что вместе с новым клубом рассчитывает сыграть в Лиге чемпионов. 34-летний голкипер отметил, что возможность сыграть в чемпионате Бельгии является для него интересным шансом.

"Переход в "Брюгге" для меня - это новый вызов. Это тот момент, когда я, можно сказать, начинаю все с чистого листа, каждый день доказывая и подтверждая свой уровень. Это возможность реализовать мою давнюю мечту - играть в европейском первенстве, постараться стать чемпионом и вернуться в Лигу Чемпионов. Это безумно интересный шанс в футболе и в жизни", - написал в Инстаграме Габулов.

Напомним, контракт Габулова с "Брюгге" рассчитан до конца сезона-2018/19. Финансовые условия сделки между вратарем и клубом не разглашаются.

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