Владимир Габулов: "Переход в "Брюгге" - возможность реализовать мечту"

Вратарь сборной России Владимир Габулов, 2 января перешедший из тульского "Арсенала" в "Брюгге", признался, что вместе с новым клубом рассчитывает сыграть в Лиге чемпионов. 34-летний голкипер отметил, что возможность сыграть в чемпионате Бельгии является для него интересным шансом.
"Переход в "Брюгге" для меня - это новый вызов. Это тот момент, когда я, можно сказать, начинаю все с чистого листа, каждый день доказывая и подтверждая свой уровень. Это возможность реализовать мою давнюю мечту - играть в европейском первенстве, постараться стать чемпионом и вернуться в Лигу Чемпионов. Это безумно интересный шанс в футболе и в жизни", - написал в Инстаграме Габулов.
Напомним, контракт Габулова с "Брюгге" рассчитан до конца сезона-2018/19. Финансовые условия сделки между вратарем и клубом не разглашаются.
Переход в "Брюгге" для меня - это новый вызов. Это тот момент, когда я, можно сказать, начинаю все с чистого листа, каждый день доказывая и подтверждая свой уровень. Это возможность реализовать мою давнюю мечту - играть в европейском первенстве, постараться стать чемпионом и вернуться в Лигу Чемпионов. Это безумно интересный шанс в футболе и в жизни!🔵⚫️ My transfer to Brugge is a new challenge for me. This is a moment when I start with a clean slate and I need to prove and confirm my level every day. This is an opportunity to realize my dream - to play in the European league, try to win the championship and come back to the Champions League with my team. It's a really interesting chance both in football and in my life!🔵⚫️
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"Залечь на дно в "Брюгге"
Марко_Матерацци
Только так можно повысить уровень мастерства. Удачи тебе брат! А все москальскоеврейские толстосумы пускай на детские дома жертвуют бабосы.
21:08
sv55
не фанат Габулова, но он молодец, что уезжает, мечты должны сбываться))))
20:51
cohiba81
Молодец, давно пора было уехать, "Арсенал" не его уровень, а топ-клубы, это шоу. Пусть играет идоказывает, давай Володя.
20:30
Platinum1991
Очень рады за Владимира! Пусть поиграет в другом чемпионате! Пожелаем только УСПЕХОВ! Судьба приготовила Владимиру подарок и вот сбылась мечта! Очень хорошо! Раньше не получалось перейти, но зато, хоть сейчас получилось!!! Владимир очень помог Арсеналу стабилизировать игру и под началом Миодрага Божовича Арсенал поднялся по турнирной таблице! Владимир хороший вратарь - он себя ещё покажет и поможет новой команде закрепиться на первых местах! Желаем Владимиру чемпионом стать с новой командой! Мечты сбываются и мы надеемся, что и эта СБУДЕТСЯ непременно!
20:25
самоходчик
Крутой мужик,удачи тебе!Будем следить и топить за тебя!
20:24
Rastan
Вратарь,следящий за собой и своей формой, вполне может играть и до 40 лет. Всё это относится и к Габулову.
20:07
Rastan
В середине прошедшего года шёл неимоверный шум, что основным вратарём сборной России должен стать Ребров, и никто другой. Габулова(ровесника Реброва) эта хрюкающая толпа, называла стариком. А где сейчас Ребров?
20:05
Массарагж
Молодец! Удачи! Видимо в СоГазе - нет никаких спортивных перспектив.
20:01
Stanislav1989
Не ожидал такого от Габулова - тем более, мужику 34 года уже. Надеюсь, у него всё получится. Молодым миллионерам вроде Артемия Дзюбы, которым и здесь комфортно, это пример.
19:56
Rabinovich
Молодец! Удачи в Бельгии
19:17
Gnomiky
Брюгге - прекрасный город.
18:58
klaus-reyneke
Молодцом, удачи! Отличное решение, имхо...
18:19