Владелец "Олимпиакоса" передаст миллион евро жертвам лесных пожаров в Аттике

Владелец "Олимпиакоса" и "Ноттингем Форест" Евангелос Маринакис окажет финансовую поддержку жертвам лесных пожаров в Греции. Как сообщает официальный сайт греческого клуба, он выделит 1 миллион евро на помощь пострадавшим. "Олимпиакос" призвал фанатов также помочь по мере возможностей и перечислить любую сумму денег.

В греческом районе Аттика из-за аномальной жары и сильного ветра быстро распространяются пожары. На данный момент в их результате погибло порядка 50 человек, еще более 150 попали в больницы с ожогами, 11 из них находятся в криттическом состоянии. В Греции введен режим чрезвычайного положения.