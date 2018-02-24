"Витесс": "Слуцкий? Никаких комментариев. Ничего не подтверждаем"

Технический директор "Витесса" Марк ван Хинтум отказался комментировать информацию о том, что летом команду из Арнема возглавит российский тренер Леонид Слуцкий.
- Не собираюсь ничего говорить о кандидатах на место тренера. И ничего не подтверждаю, - передали нам цитату ван Хинтума коллеги из Voetbal International.
Любопытно, что Слуцкий недавно как минимум один раз встречался с ван Хинтумом - на матче Кубка Англии между "Челси" и "Ньюкаслом". Всю игру они сидели рядом на трибуне.
Нынешний тренер "Витесса" Хенк Фрейзер в конце прошлого года объявил, что летом покинет команду. Контракт с ним не будет продлен. (Александр БОБРОВ)
valera074
- А почему сразу не согласиться на "Витесс" ? - А чтобы не спугнуть более крупную "рыбу". Ох и хитёр Леонид Викторович ! )))
19:33 24 февраля
Ботаникум
Вот как Лёня напугал мирных голландцев: наверное, предложил в "ки-ви-но" поиграть!
19:32 24 февраля
Фуля
Смотрю, этот неудачник Лёня никого уже не интересует.
19:09 24 февраля