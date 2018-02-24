14:10 24 февраля | Футбол — "Пас из-за границы"

"Витесс": "Слуцкий? Никаких комментариев. Ничего не подтверждаем"

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Технический директор "Витесса" Марк ван Хинтум отказался комментировать информацию о том, что летом команду из Арнема возглавит российский тренер Леонид Слуцкий

- Не собираюсь ничего говорить о кандидатах на место тренера. И ничего не подтверждаю, - передали нам цитату ван Хинтума коллеги из Voetbal International.

Любопытно, что Слуцкий недавно как минимум один раз встречался с ван Хинтумом - на матче Кубка Англии между "Челси" и "Ньюкаслом". Всю игру они сидели рядом на трибуне.

Нынешний тренер "Витесса" Хенк Фрейзер в конце прошлого года объявил, что летом покинет команду. Контракт с ним не будет продлен. (Александр БОБРОВ)

Русская Голландия. Слуцкий подписал контракт с "Витессом"?

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КОММЕНТАРИИ (3)
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valera074

- А почему сразу не согласиться на "Витесс" ? - А чтобы не спугнуть более крупную "рыбу". Ох и хитёр Леонид Викторович ! )))

19:33 24 февраля

Ботаникум

Вот как Лёня напугал мирных голландцев: наверное, предложил в "ки-ви-но" поиграть!

19:32 24 февраля

Фуля

Смотрю, этот неудачник Лёня никого уже не интересует.

19:09 24 февраля

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