"Витесс" продлил контракт с помощником Слуцкого

"Витесс" на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с помощником главного тренера команды Леонида Слуцкого Эдвардом Стейрингом. Соглашение с 55-летним голландским специалистом рассчитано на три года.

Отметим, что клуб из Арнема объявил о назначении российского специалиста в марте этого года, когда командой руководил Хэнк Фрейзер. В апреле он был отправлен в отставку – до конца сезона-2017/18 командой руководил Стейринг.

Примечательно, что контракт ассистента Слуцкого рассчитан на один год больше, чем у самого главного тренера.

Стейринг в качестве игрока выступал за "Витесс" с 1987 по 1998 год. В 1999 году он вошел в тренерский штаб команды и непрерывно работал в клубе в качестве помощника, исполняющего обязанности главного тренера ил наставника команды до 2009 года. В 2016 году он вернулся в клуб.