Виталий Мутко: "России важно не потерять место в Совете ФИФА"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что России нельзя терять место в Совете ФИФА. Мутко на данный момент входит в состав организации. 5 апреля на конгрессе УЕФА в Хельсинки состоятся очередные выборы представителей союза в Совет ФИФА.

- Обсудим продолжение работы в УЕФА 22 ноября на исполкоме РФС, посоветуемся и можем выдвинуть свою кандидатуру, - цитирует ТАСС Мутко. - Но выборы проходят на конгрессе УЕФА. Нам важно не потерять место, у нас впереди столько соревнований - чемпионат Европы 2020 года, чемпионат мира-2018, столько событий. Вопрос, как УЕФА на это смотрит, будем в этом отношении консультации вести.

Я бы с удовольствием и выдвинул кого-то на этот пост, но это сложный вопрос, нужно приводить в футбол людей, я этим сейчас и занимаюсь. Буду встречаться со всеми, кто готов работать, их надо растить.