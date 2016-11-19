Виталий Мутко: "России важно не потерять место в Совете ФИФА"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко подчеркнул, что России нельзя терять место в Совете ФИФА. Мутко на данный момент входит в состав организации. 5 апреля на конгрессе УЕФА в Хельсинки состоятся очередные выборы представителей союза в Совет ФИФА.
- Обсудим продолжение работы в УЕФА 22 ноября на исполкоме РФС, посоветуемся и можем выдвинуть свою кандидатуру, - цитирует ТАСС Мутко. - Но выборы проходят на конгрессе УЕФА. Нам важно не потерять место, у нас впереди столько соревнований - чемпионат Европы 2020 года, чемпионат мира-2018, столько событий. Вопрос, как УЕФА на это смотрит, будем в этом отношении консультации вести.
Я бы с удовольствием и выдвинул кого-то на этот пост, но это сложный вопрос, нужно приводить в футбол людей, я этим сейчас и занимаюсь. Буду встречаться со всеми, кто готов работать, их надо растить.
Slim Taller
Хорошее хлебное место.Не зря Колоскова в своё время не могли от него отогнать никакими силами.
13:37
wazo69
Наткнулся на сайт с договорными матчами в теннисе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными догами. Сайт - fixtennis.com
13:27
Вопреки
тобы сохранить, нужно РФС, Прядкинскому клоунскому РФПЛ, Гинеровским, спартаковским и питерским с казанскими решалами, жить и работать по спортивным законам ФИФА и УЕФА, а не понятиям бригады, игнорирующей нормативные документы европейских и мировых высших спортивных организаций... Не покрывать руководителей клубов и игроков, позорящих Страну допинговыми скандалами (Игнашевич, Березуцкий, Нигматулин и вот теперь Еременко), переводя стрелки на личную ответственность игроков, забывая об ответственности хозяев клубов и их штабов, в том числе медицинских, привыкших к безнаказанности и укрывательству... в интересах Страны, наверно. На деле же лишь словеса о борьбе с допингом и честном футболе с двойными стандартами. Стыдновато, уважаемый.
13:25