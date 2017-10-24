20:57 | Футбол — "Пас из-за границы"

Виталий Мутко: "Роналду заслуженно признан лучшим футболистом мира"

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Вице-премьер Виталий Мутко отметил, что расширил бы список номинантов на звание лучшего игрока года по версии ФИФА. Мутко также добавил, что нападающий "Реала" Криштиану Роналду заслуженно победил в этой номинации.

– ФИФА выбрала, и это ее право, но я бы список расширил, – цитирует ТАСС Мутко. – Роналду заслужил приз хотя бы за то, что играл на Кубке конфедераций, и пусть нам теперь греет душу, что нам на турнире забил лучший игрок мира. А если серьезно, он достойный игрок, но и Месси, и Неймар, и Джанлуиджи Буффон совершенно спокойно могут претендовать на победу.

Все объективно: португальцы выиграли чемпионат Европы, играли на Кубке конфедераций. Он в целом из группы лучших. Тем приятнее – к нам на чемпионат мира приедет лучший игрок по версии ФИФА, это вдвойне почетно.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4674203

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КОММЕНТАРИИ (1)
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poxi58

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