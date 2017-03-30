Виталий Мутко: "Лига наций создана для ликвидации проходных товарищеских матчей"

Вице-премьер РФ и президент РФС Виталий Мутко высказал мнение, что Лига наций позволит европейским футбольным сборным избавиться от проходных товарищеских матчей. Решение о запуске осенью 2018 года Лиги наций было принято на конгрессе УЕФА в 2014 году.

– УЕФА считает очень удачными проектами Лигу чемпионов и Лигу Европы, поэтому они решили пойти этим же путем и со сборными командами, создав Лигу наций, – цитирует ТАСС Мутко. – Сейчас существует два отборочных цикла – к чемпионату Европы и чемпионату мира, а Лига наций создана для того, чтобы у сборных не было проходных товарищеских матчей, а был полноценный турнир, который также будет влиять на рейтинги сборных. Все направлено на то, чтобы создать единый продукт, бренд и консолидировать права на это соревнование.

Но команды есть не только в Европе, хочется играть, к примеру, с африканскими или южноамериканскими сборными, болельщики этого хотят, а мы имеем такую возможность только на чемпионате мира или Кубке конфедераций.