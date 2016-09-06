Виталий Мутко: "Изначально я не видел у Вильяра желания выдвигаться в президенты УЕФА"

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко заявил, что не удивлен решением президента Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Анхеля Марии Вильяра снимать свою кандидатуру с выборов главы УЕФА. Также Мутко подтвердил, что Россия поддержит кандидатуру словенца Александера Чеферина. Выборы состоятся 14 сентября в Афинах.

– Для меня это неудивительно, потому что Вильяр – опытный политик и функционер, – цитирует "Р-Спорт" Мутко. – Я считаю, что это очень достойный и порядочный человек, у нас с ним всегда были хорошие отношения. В самом начале избирательной компании мы с ним долго беседовали, и тогда я не видел у него желания выдвигаться. Поэтому это решение правильное, он оценивает свои возможности.

У нас есть достойный кандидат, которого Россия и многие другие страны поддерживают – Александер Чеферин. Надеемся, что с его приходом УЕФА обновится. Это человек новой формации, молодой, но достаточно опытный с хорошим образованием. Мне кажется, что это достойный кандидат, мы его будем поддерживать.