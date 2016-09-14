Виталий Мутко: "Чеферин разовьет и улучшит сделанное Платини на посту президента УЕФА"

Министр спорта Виталий Мутко уверен, что новый президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин сможет развить и улучшить то, чтобы было сделано Мишелем Платини во главе организации.

На выборах словенец обошел своего единственного конкурента - президента Королевского футбольного союза Голландии Михаэла ван Прага (42 голоса против 13).

- Мы его поддерживали, - приводит ТАСС слова Мутко. - Это правильное решение, Чеферин - молодой, перспективный и интересный руководитель. Надеюсь, что на базе того, чтобы было сделано Платини, он только разовьет и улучшит УЕФА.