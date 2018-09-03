Виталий Дьяков: "Устал биться в закрытую дверь"

Российский защитник Виталий Дьяков на днях расторг контракт с турецким "Сивасспором". О том, почему он не играл последние 9 месяцев, футболист рассказал в интервью "СЭ".

– При этом с марта вы перестали попадать в заявку.

– Да. Начался второй круг, а я по-прежнему не выходил на поле. Уже и трансферное окно закрылось, а я все сидел. Продолжал спрашивать у тренера, в чем причина, а он меня все кормил завтраками. Причину он мне так и не звал, говорил, что мной довольны. Только ведь от таких заявлений мне не легче. Находился в какой-то неизвестности. Если бы плохо играл и привозил мячи в свои ворота в каждом матче, я бы сам спокойно сел на лавку и никому ничего не предъявлял. Загадка…Не мог понять.

– Вам так ничего и не объяснили?

– Я еще раз подошел к тренеру с этим вопросом где-то в марте. Он ответил: "В следующей игре или через одну выйдешь". Так вот в следующей встрече я оказался на замене. А потом вообще не попал в заявку. Вот тогда понял, что что-то здесь не так. И опять он мне ничего никто не объяснил. Постоянно говорил: "Тренируйся и улыбайся". Мы общались через переводчика. Я же не дурачок, чтобы быть довольным таким положением дел и еще и улыбаться! Тем более, когда я играл, мы шли на четвертом месте.

Естественно, потом уже разговор с ним пошел на повышенных тонах, молчать смысла я больше не видел. Надоело все это слушать четыре месяца… Тягомотина! Уже за четыре тура до конца чемпионата у меня и запал пропал. Устал биться в закрытую дверь. (Виталий АЙРАПЕТОВ)