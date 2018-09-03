Виталий Дьяков: "Отношения между игроком и тренером в Турции сильно отличаются от России"

Российский защитник Виталий Дьяков на днях расторг контракт с турецким "Сивасспором". О том, почему он не играл последние 9 месяцев, футболист рассказал в интервью "СЭ".

– Вы никогда не думали, что тренер посадил вас на лавку из-за непростых отношений между Турцией и Россией?

– Нет, не думаю, что причина в этом. Вообще отношения между игроком и тренером в Турции сильно отличаются от того, что есть в России. У нас тренеры любят пообщаться с подопечными, кого-то подбодрить, что-то подсказать. А в Турции ты приехал, потренировался и разошлись. Вне поля с тренером почти не общаешься.

– В команде вас кто-то поддерживал?

– Коллектив подобрался хороший. Костяк составляли турки, также африканцев хватало. Ну и европейцы. Тесно общались с украинцем Сергеем Рыбалко. Мы сдружились семьями. Выяснили, что совпали интересы. По сей день с ним на связи. Никаких противоречий из-за политических отношений между Россией и Украиной у нас вообще не возникало.

– До сих пор не понимаете, почему тренер так резко поменял к вам отношение?

– Нет ответа. Я разговаривал и с президентом, и со спортивным директором на эту тему. Никто так ничего и не объяснил. Ответ был только таким: "Мы не знаем, что между вами произошло". Ну мы вообще-то не муж и жена, не парень с девушкой, чтобы между нами что-то должно было произойти… Если они не могут ничего рассказать, сам тренер и подавно молчал. Как-то так. За девять месяцев я так и не понял. (Виталий АЙРАПЕТОВ)