Виталий Дьяков: "Мне нравилось в Турции"

Российский защитник Виталий Дьяков на днях расторг контракт с турецким "Сивасспором". О том, почему он не играл последние 9 месяцев, футболист рассказал в интервью "СЭ".

– К жизни в Турции привыкли?

– Да. Мне там нравилось. Сивас, конечно, не мегаполис. Маленький, провинциальный город. Подкупало отношение болельщиков к игрокам. Футболисты там как боги.

– Да ладно?

– Да. Ты идешь, тебя все узнают, постоянно просят сфотографироваться, дать автограф. В ресторане посетители и официанты говорят теплые слова. Передают десерты.

– А когда команда проигрывала, фанаты не приезжали на базу?

– В "Сивасспоре" так не принято. Хотя знаю, что в Турции есть ряд команд, где игрокам лучше не выходить на улицу после поражений. Например, в "Трабзонспоре". Конечно, турки – очень эмоциональный народ. Если уступаешь, тебя могут и освистать с трибун. Но уже через полчаса, час, все забывается. Это уже история. Жил спокойно, без каких-либо угроз. (Виталий АЙРАПЕТОВ)