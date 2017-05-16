Винисиус Жуниор продлил контракт с "Фламенго"

"Фламенго" продлил контракт с Винисиусом Жуниором, сообщает официальный сайт бразильского клуба. Соглашение предусматривает повышение заработной платы, а сумма отступных за 16-летнего игрока составит от 30 до 45 миллионов евро.Ранее сообщалось, что мадридский "Реал" близок к подписанию бразильского полузащитника. Сумма сделки оценивалась в 40 миллионов евро.

Винисиус Жуниор провел один матч в составе основной команды "Фламенго" против "Атлетику Минейру" (1:1). За сборные Бразилии разных возрастов он провел 25 игр, забил 23 мяча и сделал четыре передачи. Футболист был признан лучшим игроком юношеского чемпионата Южной Америки–2017.