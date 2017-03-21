17:45 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Вильмотс возглавит сборную Кот-д'Ивуара

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Новым главным тренером сборной Кот-д'Ивуара будет 48-летний бельгиец Марк Вильмотс, прежде работавший со сборной своей страны и покинувший ее после Euro-2016. Контракт с ним заключается на два года, начиная с 1 апреля. В предстоящих товарищеских матчах с Россией и Сенегалом (24 и 27 марта) "слонами" будет руководить и.о. главного тренера Ибраим Камара.

Сегодня Вильмотс прилетит в Абиджан, а завтра Ивуарийская федерация футбола официально представит его прессе. После этого тренер собирается посетить матч с сенегальцами, который состоится во Франции. (Александр ПРОСВЕТОВ)

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