Вильмотс убедил Фофана и Корне выступать за сборную Кот-д’Ивуара

Новый главный тренер сборной Кот-д'Ивуара Марк Вильмотс убедил нападающего "Лиона" Максвела Корне и полузащитника "Удинезе" Секу Фофана выступать за "слонов", сообщает L'Equipe. Оба игрока ранее выступали за юношеские сборные Франции.

Воспитанник "Метца" Корне родился в Кот-д’Ивуаре, но покинул страну в возрасте трех с половиной лет. Фофана – уроженец Парижа. В возрасте 18 лет он оказался в "Манчестер Сити", играл за его резервную команду, а прошлый сезон провел в составе "Бастии".

Также отмечается, что в западноафриканском государстве не теряют надежды на то, что свое мнение изменит хавбек "Монако" Темуе Бакайоко, дебютировавший за сборную Франции 28 марта в товарищеском матче с Испанией. Однако поединок был товарищеский, поэтому 22-летний игрок еще имеет возможность сменить футбольное гражданство.