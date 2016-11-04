Виллаш-Боаш представлен в качестве тренера "Шанхай Шанган"

На специальной пресс-конференции клуб "Шанхай Шанган" представил Андре Виллаш-Боаша в качестве нового главного тренера. Специалист будет зарабатывать в китайской команде 12 миллионов евро за сезон.

Напомним, что с лета нынешнего года за "Шанхай Шанган" выступает бразильский форвард Халк, с которым Виллаш-Боаш работал в "Порту" и "Зените". В минувшем сезоне новый клуб Виллаш-Боаша под руководством Свена-Ерана Эрикссона занял третье место в чемпионате Китая.