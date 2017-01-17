Виллаш-Боаш критикует лимит на легионеров в Китае

Главный тренер "Шанхай Шанган" Андре Виллаш-Боаш критично высказался об ужесточении лимита на легионеров. Напомним, что с этого сезона, который стартует через месяц, на поле смогут выходить 7 китайских игроков + 1 молодой китайский игрок возрастом до 23 лет + 3 иностранца.
– Такое решение необходимо принимать после сезона, – приводит South China Morning Post слова Виллаш-Боаша. – Такое серьезное изменение не должно приниматься за месяц до начала нового сезона. Большинство клубов строили свои планы в соответствии с предыдущими правилами, и теперь каждая команда застигнута врасплох.
Я знаю, что Китайская футбольная ассоциация представила правила, чтобы повысить уровень местных молодых игроков, но это также приведет к высоким ценам на них. Их рыночная стоимость будет расти как пузырь. Будет очень дорого обучать молодых игроков. Они не смогут приобрести опыт, играя под таким давлением.
Termin79
О, недолго же он молчал)))
16:25
Ботаникум
"Рыже-небритый" по-прежнему считает себя ГЛАВНЫМ ГУРУ в футболе и заодно носит неофициальное звание (вместе с Манчини) ГЛАВНОГО НЫТИКА в том же футболе.
16:19