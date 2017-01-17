Виллаш-Боаш критикует лимит на легионеров в Китае

Главный тренер "Шанхай Шанган" Андре Виллаш-Боаш критично высказался об ужесточении лимита на легионеров. Напомним, что с этого сезона, который стартует через месяц, на поле смогут выходить 7 китайских игроков + 1 молодой китайский игрок возрастом до 23 лет + 3 иностранца.

– Такое решение необходимо принимать после сезона, – приводит South China Morning Post слова Виллаш-Боаша. – Такое серьезное изменение не должно приниматься за месяц до начала нового сезона. Большинство клубов строили свои планы в соответствии с предыдущими правилами, и теперь каждая команда застигнута врасплох.

Я знаю, что Китайская футбольная ассоциация представила правила, чтобы повысить уровень местных молодых игроков, но это также приведет к высоким ценам на них. Их рыночная стоимость будет расти как пузырь. Будет очень дорого обучать молодых игроков. Они не смогут приобрести опыт, играя под таким давлением.