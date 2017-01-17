16:07 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Виллаш-Боаш критикует лимит на легионеров в Китае

0
0
0
2

Главный тренер "Шанхай Шанган" Андре Виллаш-Боаш критично высказался об ужесточении лимита на легионеров. Напомним, что с этого сезона, который стартует через месяц, на поле смогут выходить 7 китайских игроков + 1 молодой китайский игрок возрастом до 23 лет + 3 иностранца.

 
Экс-форвард "Зенита" ХАЛК (справа) на презентации "Шанхай Шанган".Назло рекордам. Конец китайской трансферной революции

– Такое решение необходимо принимать после сезона, – приводит South China Morning Post слова Виллаш-Боаша. – Такое серьезное изменение не должно приниматься за месяц до начала нового сезона. Большинство клубов строили свои планы в соответствии с предыдущими правилами, и теперь каждая команда застигнута врасплох.

Я знаю, что Китайская футбольная ассоциация представила правила, чтобы повысить уровень местных молодых игроков, но это также приведет к высоким ценам на них. Их рыночная стоимость будет расти как пузырь. Будет очень дорого обучать молодых игроков. Они не смогут приобрести опыт, играя под таким давлением.

0
0
0
2
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Termin79

О, недолго же он молчал)))

16:25

Ботаникум

"Рыже-небритый" по-прежнему считает себя ГЛАВНЫМ ГУРУ в футболе и заодно носит неофициальное звание (вместе с Манчини) ГЛАВНОГО НЫТИКА в том же футболе.

16:19

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ