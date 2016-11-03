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Виллаш-Боаш и Халк могут воссоединиться в Шанхае

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Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш прибыл в Шанхай на переговоры с местным клубом китайской суперлиги, сообщает The Telegraph. Он ведет переговоры с руководством "Шанган" уже несколько дней.

Другим кандидатом на пост наставника "Шанхая" является Роберто Манчини. Ожидается, что в ближайшие дни нынешний главный тренер китайской команды Свен-Еран Эрикссон будет отправлен в отставку и тогда будет сделан окончательный выбор между итальянским и португальским специалистом.

Напомним, что с лета нынешнего года за "Шанхай Шанган" выступает бразильский форвард Халк, с которым Виллаш-Боаш работал в "Порту" и "Зените".

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