10:10 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Виллаш-Боаш будет зарабатывать в "Шанхай Шанган" 12 миллионов евро в год

0
0
0
1

Новый главный тренер клуба "Шанхай Шанган" Андре Виллаш-Боаш будет зарабатывать в китайской команде 12 миллионов евро за сезон, сообщает журналист Sky Sport и The Guardian Фабрицио Романо. Сегодня португалец будет представлен в качестве нового главного тренера команды.

Напомним, что с лета нынешнего года за "Шанхай Шанган" выступает бразильский форвард Халк, с которым Виллаш-Боаш работал в "Порту" и "Зените". В минувшем сезоне новый клуб Виллаш-Боаша под руководством Свена-Ерана Эрикссона занял третье место в чемпионате Китая.

0
0
0
1

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Versus67

Зимой ещё кучерявый подъедет )))

10:18

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ