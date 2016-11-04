Виллаш-Боаш будет зарабатывать в "Шанхай Шанган" 12 миллионов евро в год

Новый главный тренер клуба "Шанхай Шанган" Андре Виллаш-Боаш будет зарабатывать в китайской команде 12 миллионов евро за сезон, сообщает журналист Sky Sport и The Guardian Фабрицио Романо. Сегодня португалец будет представлен в качестве нового главного тренера команды.

Напомним, что с лета нынешнего года за "Шанхай Шанган" выступает бразильский форвард Халк, с которым Виллаш-Боаш работал в "Порту" и "Зените". В минувшем сезоне новый клуб Виллаш-Боаша под руководством Свена-Ерана Эрикссона занял третье место в чемпионате Китая.