Видеоповтор помог арбитру назначить пенальти

Судья матча чемпионата Австралии "Веллингтон" - "Сидней" (1:1) Шон Эванс впервые в истории турнира воспользовался помощью видеоарбитра. В середине второго тайма произошел спорный эпизод в штрафной "Веллингтона" - игроки соперника утверждали, что мяч попал в руку футболисту. Арбитр нарисовал в воздухе прямоугольник, давая понять, что нуждается в консультации видеопомощника. В результате пенальти был назначен, и бывший игрок "Бешикташа" Бобо его реализовал.

Видео эпизода доступно на сайте Fox.