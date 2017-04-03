Видео: Как бы выглядел Роналду с лицом своего бюста

В популярной социальной сети видео, на котором форвард "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду выглядит как свой бюст из аэропорта на Мадейре, набрало невероятную популярность. За несколько дней ролик посмотрело почти 33 миллиона человек.

Напомним, на прошлой неделе на Мадейре состоялась церемония переименования аэропорта в честь Криштиану Роналду. Для главной местной знаменитости также был представлен его бронзовый бюст, который получился не очень похожим на футболиста. Автором скульптуры является бывший уборщик аэропорта, изготовивший бюст всего за 15 дней.

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